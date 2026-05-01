Το video του Κέντρικ Ναν και το μήνυμα μέσω ατάκας του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ

Video με τις κορυφαίες του στιγμές από το Game 2 με τη Βαλένθια, ανέβασε στο Instagram ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός έκανε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση στο 105-107 των «πράσινων» για το 2-0 στις νίκες.

Το video το συνόδευσε με μια φράση. «Τι έλεγε ο Κόμπι;», έγραψε ο άσος του «τριφυλλιού». Υπενθυμίζοντας με το δικό του τρόπο το περίφημο «job's not finished», δήλωση που είχε κάνει ο αείμνηστος «λιμνάνθρωπος» το 2009. Δείχνοντας έτσι πως ακόμη δεν έχει τελειώσει η δουλειά και με τη Βαλένθια.