Παναθηναϊκός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Λαφόν η Λιλ»

Ο Αλμπάν Λαφόν αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Ναντ αυτή τη σεζόν. Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα, το ενδεχόμενο μεταγραφής του το προσεχές διάστημα θεωρείται αρκετά πιθανό. Αυτό συμβαίνει καθώς μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ενώ και ο ίδιος φέρεται να επιθυμεί να αποχωρήσει, με τον ατζέντη του να έχει ήδη ξεκινήσει διεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Το «225foot» υποστηρίζει ότι η Λιλ παρακολουθεί την περίπτωσή του, καθώς αναζητά ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα ενόψει της νέας σεζόν, αν και η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.