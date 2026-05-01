Φραστική επίθεση αξιωματούχου της Βαλένθια στον Σίμτσακ - Νέο βίντεο από τα αίσχη των Ισπανών

Δείτε το νέο αποκαλυπτικό βίντεο με την φραστική επίθεση αξιωματούχου της Βαλένθια στον Βασίλη Σίμτσακ, κατά την αποχώρηση του βοηθού προπονητή του Παναθηναϊκού προς τα αποδυτήρια.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όλο και περισσότερα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την απαράδεκτη συμπεριφορά των ανθρώπων της Βαλένθια προς τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Μετά το βίντεο με την διπλή επίθεση του Ισαάκ Νογκές σε Κέντρικ Ναν και Βασίλη Σίμτσακ, ένας αξιωματούχος των γηπεδούχων επιτέθηκε φραστικά στον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια.

Άμεσα έσπευσε προς το σημείο ο General Manager of Basketball Operations της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Κοντός, για να αποτρέψει τα χειρότερα.

Ήδη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει προβεί σε επίσημη καταγγελία εις βάρος της Βαλένθια κάνοντας λόγο με ανακοίνωσή της για τη χειρότερη φιλοξενία και συμπεριφορά που έχει βιώσει ποτέ το «τριφύλλι» σε ευρωπαϊκό γήπεδο.

Δείτε το βίντεο:

COMMENTS
LATEST NEWS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας