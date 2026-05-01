Αυτός είναι ο άνθρωπος που πυροδότησε την ένταση στο Βαλένθια - Παναθηναϊκός (vid)

Ο Ισαάκ Νογκές τίναξε στον αέρα το ματς της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR με διπλή αναίτια επίθεση σε Κέντρικ Ναν και Βασίλη Σίμτσακ - Αποκαλυπτικό βίντεο.

Ηλίας Λαλιώτης

Αυτός είναι ο άνθρωπος που πυροδότησε την ένταση στο Βαλένθια - Παναθηναϊκός (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε με διπλό θρίαμβο από τη Βαλένθια, καθώς το βράδυ της Πέμπτης πήρε μία ακόμα τεράστια νίκη (105-107 στην παράταση) στη Roig Arena για τα playoffs της EuroLeague, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει σε νεκρό χρόνο.

Ωστόσο, η συναρπαστική αναμέτρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις κορυφαίες στην ιστορία των playoffs, σημαδεύτηκε από μεγάλη ένταση στο τέλος του αγώνα. Αποτέλεσμα της εν γένει απαράδεκτης συμπεριφοράς των γηπεδούχων, οι οποίοι έδειξαν αδυναμία να διαχειριστούν τις δύο ήττες και ξέφυγαν με ντροπιαστικές ενέργειες.

Αυτός, ωστόσο, που πυροδότησε την μεγάλη ένταση αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ήταν ο Ισαακ Νογκές, ο οποίος δεν έχει χρόνο συμμετοχής με τη Βαλένθια και θέλησε να πάρει με διαφορετικό τρόπο πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γκαρντ των «νυχτερίδων» αρχικά κυνήγησε τον Κέντρικ Ναν που κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια πανηγυρίζοντας έξαλλα, αλλά... γκρεμοτσακίστηκε μόνος του πριν του επιτεθεί πισώπλατα.

Σα να μην έφτανε αυτό, έδωσε συνέχεια στην προκλητική του συμπεριφορά, μιας και κατευθύνθηκε με άγριες διαθέσεις προς τον Βασίλη Σίμτσακ, ο οποίος πανηγύριζε με τον κόσμο του Παναθηναίκού στο πάνω διάζωμα των εξεδρών.

Άμεσα οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν, ωστόσο η ένταση είχε ήδη δημιουργηθεί, με τους ανθρώπους ασφαλείας να μπαίνουν στο παρκέ και να κάνουν τα πράγμαμτα χειρότερα, σπρώχνοντας αδιακρίτως όποιον έβλεπαν μπροστά τους.

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DXxVYsTo9rs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

COMMENTS
LATEST NEWS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας