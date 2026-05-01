Τίτλοι τέλους για Μαρσιάλ και Μοντερέι

Η διοίκηση της Μοντερέι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποδεσμεύσει τον Γάλλο επιθετικό, Αντονί Μαρσιάλ, το προσεχές καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Κάρλος Πόνσε ντε Λεόν, γενικό διευθυντή της εφημερίδας «RÉCORD».

Ο 30χρονος πρώην διεθνής είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο τον Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του μεξικανικού ποδοσφαίρου και αναμένεται να αποχωρήσει αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρσιάλ είχε μετακομίσει στη Μοντερέι μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της ποδοσφαιρικής του πορείας, προκαλώντας τότε μεγάλο ενθουσιασμό στους «Ραγιάδος».

Με τη φανέλα της μεξικανικής ομάδας κατέγραψε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ, χωρίς ωστόσο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.