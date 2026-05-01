Τίτλοι τέλους για Μαρσιάλ και Μοντερέι

Η Μοντερέι φαίνεται πως προσανατολίζεται στη λύση της συνεργασίας της με τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, Αντονί Μαρσιάλ, το προσεχές καλοκαίρι, καθώς ο Γάλλος δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ομάδας, σύμφωνα με μεξικάνικα δημοσιεύματα.

Τίτλοι τέλους για Μαρσιάλ και Μοντερέι
Η διοίκηση της Μοντερέι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποδεσμεύσει τον Γάλλο επιθετικό, Αντονί Μαρσιάλ, το προσεχές καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Κάρλος Πόνσε ντε Λεόν, γενικό διευθυντή της εφημερίδας «RÉCORD».

Ο 30χρονος πρώην διεθνής είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο τον Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του μεξικανικού ποδοσφαίρου και αναμένεται να αποχωρήσει αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρσιάλ είχε μετακομίσει στη Μοντερέι μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της ποδοσφαιρικής του πορείας, προκαλώντας τότε μεγάλο ενθουσιασμό στους «Ραγιάδος».

Με τη φανέλα της μεξικανικής ομάδας κατέγραψε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ, χωρίς ωστόσο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

15:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει το καλοκαίρι και υπολογίζεται κανονικά ο Έντρικ

14:54 BET ON

«Τελικός» για Πίζα, παιχνίδι με τα γκολ στην Αγγλία

14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τίτλοι τέλους για Μαρσιάλ και Μοντερέι

14:31 ONSPORTS

ΠΑΟΚ: Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Χατσίδης

14:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μήνυμα Μπιλμπάο: «Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε ΠΑΟΚ»

14:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα

13:55 SUPER LEAGUE

TuttoMercato: Οι λόγοι που χάλασε η συμφωνία ανάμεσα σε Ηρακλή και Ματσάρι

13:55 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το ξεκάθαρο μήνυμα μετά το νέο break - «Μην υποτιμάτε την καρδιά της ομάδας μας»

13:48 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Άιρτον Σένα: Η αποφράδα επέτειος που «πάγωσε» τη Formula 1

13:45 EUROLEAGUE

Βαλαντσιούνας: «Ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, στο κόλπο η Ζαλγκίρις»

13:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπόνηση με έμφαση σε τακτική και τελειώματα

13:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Εκκινεί το Final 4 στη Λευκάδα – Οι αγώνες και οι ώρες

