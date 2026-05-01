«Τελικός» για Πίζα, παιχνίδι με τα γκολ στην Αγγλία

Τον χαρακτήρα «τελικού» έχει αποκτήσει το παιχνίδι της Πίζα με την Λέτσε για την 35η αγωνιστική της Serie A. Η Πίζα είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και γνωρίζει πως το ματς στο «σπίτι» της, μπροστά στον κόσμο της, έχει μόνο ένα αποτέλεσμα.

Βλέπετε, σε περίπτωση που οι γηπεδούχοι δεν πάρουν το «τρίποντο», το βράδυ της Παρασκευής (01/05), τότε θα υποβιβαστούν και μαθηματικά στην δεύτερη κατηγορία, κάτι που δεν θέλουν να το… πάθουν στην Αρένα «Γκαριμπάλντι». Από την άλλη, η Λέτσε «καίγεται» για βαθμό ή βαθμούς, όμως, το τελευταίο διάστημα δείχνει έλλειψη ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, λέμε να εμπιστευτούμε το μεγαλύτερο κίνητρο των γηπεδούχων.

Ευκαιρία για βαθιά βαθμολογική «ανάσα» αποτελεί για την Λιντς η «μάχη» με την Μπέρνλι. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να «κλείσουν» θέση στον τελικό του Κυπέλλου, μετά την ήττα από την Τσέλσι και καλούνται να επιστρέψουν στην εξασφάλιση της παραμονής.

Το βράδυ της Παρασκευής (01/05) υποδέχονται την Μπέρλνι, η οποία έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά στην Τσάμπιονσιπ, με αποτέλεσμα, η Λιντς να έχει την ευκαιρία να συνεχίσει με νίκη. Δεν αξίζει το 1.38 του 1 και γι’ αυτό θα πάμε στην επιλογή 2-3 γκολ.

