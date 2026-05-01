Σπόρτινγκ: Στον… αέρα η επιστροφή Ιωαννίδη

Η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη στην αγωνιστική δράση παραμένει ανοιχτή υπόθεση, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το πότε θα είναι ξανά διαθέσιμος για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί δεν έχει υποχωρήσει πλήρως, κάτι που διατηρεί τις επιφυλάξεις τόσο από την πλευρά του ίδιου όσο και του ιατρικού τιμ της ομάδας. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Αρχικά εκτιμήθηκε πως η αποκατάστασή του θα ολοκληρωνόταν σε σύντομο διάστημα, ωστόσο η εξέλιξη της αποθεραπείας δεν κυλά με τον αναμενόμενο ρυθμό. Οι ενοχλήσεις στο γόνατο εξακολουθούν να υφίστανται, γεγονός που δεν επιτρέπει την άμεση επάνοδό του σε πλήρη δράση.

Για τον λόγο αυτό, στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιλέγουν να προχωρήσουν προσεκτικά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε βιασύνη που θα μπορούσε να επιβαρύνει την κατάστασή του ή να οδηγήσει σε υποτροπή.

Παρά τα δεδομένα, σύμφωνα με τη «Record», υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς παρουσιάζεται βελτίωση στην εικόνα του παίκτη, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο επέμβασης να έχει πλέον απομακρυνθεί.