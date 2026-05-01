Λίβερπουλ: Χωρίς Σαλάχ στο ντέρμπι κόντρα στη Γιουνάιτεντ

Χωρίς τον Μοχάμεντ Σαλάχ θα παραταχθεί η Λίβερπουλ στο μεγάλο παιχνίδι του «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Άρνε Σλοτ να επιβεβαιώνει την απουσία του Αιγύπτιου.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, τόνισε πως ο Σαλάχ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Γιουνάιτεντ, ωστόσο θα επιστρέψει στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Μέρσεισαιντ.

Σε 39 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, ο Σαλάχ έχει σκοράρει 12 τέρματα και εννέα ασίστ, καταγράφοντας 3.060 αγωνιστικά λεπτά.