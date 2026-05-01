Λίβερπουλ: Χωρίς Σαλάχ στο ντέρμπι κόντρα στη Γιουνάιτεντ
Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Λίβερπουλ στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (03/05, 17:30), με τον Άρνε Σλοτ να επιβεβαιώνει πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν θα δώσει το παρών στο παιχνίδι κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους».
Ο προπονητής της Λίβερπουλ, τόνισε πως ο Σαλάχ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Γιουνάιτεντ, ωστόσο θα επιστρέψει στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Μέρσεισαιντ.
Σε 39 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, ο Σαλάχ έχει σκοράρει 12 τέρματα και εννέα ασίστ, καταγράφοντας 3.060 αγωνιστικά λεπτά.