ΠΑΟΚ: Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Χατσίδης

Πρόβλημα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Δημήτρη Χατσίδη να βγαίνει νοκ-αουτ από το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Ανησυχία στον ΠΑΟΚ, με τον Δημήτρη Χατσίδη να νιώθει ενοχλήσεις στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής. Ο 19χρονος υπεβλήθη σε εξετάσεις στις οποίες διαπιστώθηκε κάκωση στον έσω πλάγιο, με το νεαρό εξτρέμ να τίθεται οριστικά εκτός μάχης για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ακολούθησε δουλειά σε τακτική και τελειώματα και στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Όσο αναφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, οι Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης , Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (2/5) στις 16:45.

15:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει το καλοκαίρι και υπολογίζεται κανονικά ο Έντρικ

14:54 BET ON

«Τελικός» για Πίζα, παιχνίδι με τα γκολ στην Αγγλία

14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τίτλοι τέλους για Μαρσιάλ και Μοντερέι

14:31 ONSPORTS

ΠΑΟΚ: Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Χατσίδης

14:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μήνυμα Μπιλμπάο: «Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε ΠΑΟΚ»

14:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα

13:55 SUPER LEAGUE

TuttoMercato: Οι λόγοι που χάλασε η συμφωνία ανάμεσα σε Ηρακλή και Ματσάρι

13:55 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το ξεκάθαρο μήνυμα μετά το νέο break - «Μην υποτιμάτε την καρδιά της ομάδας μας»

13:48 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Άιρτον Σένα: Η αποφράδα επέτειος που «πάγωσε» τη Formula 1

13:45 EUROLEAGUE

Βαλαντσιούνας: «Ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, στο κόλπο η Ζαλγκίρις»

13:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπόνηση με έμφαση σε τακτική και τελειώματα

13:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Εκκινεί το Final 4 στη Λευκάδα – Οι αγώνες και οι ώρες

