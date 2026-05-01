ΠΑΟΚ: Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Χατσίδης

Ανησυχία στον ΠΑΟΚ, με τον Δημήτρη Χατσίδη να νιώθει ενοχλήσεις στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής. Ο 19χρονος υπεβλήθη σε εξετάσεις στις οποίες διαπιστώθηκε κάκωση στον έσω πλάγιο, με το νεαρό εξτρέμ να τίθεται οριστικά εκτός μάχης για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ακολούθησε δουλειά σε τακτική και τελειώματα και στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Όσο αναφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, οι Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης , Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (2/5) στις 16:45.