Παναθηναϊκός: Προπόνηση με έμφαση σε τακτική και τελειώματα

Την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ συνέχισε ο Παναθηναϊκός, με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί. Έμφαση σε τελειώματα και τακτική το πρόγραμμα του Ράφα Μπενίτεθ.

 

 

Με προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των play-offs.

Οι πράσινοι ξεκίνησαν το πρόγραμμά τους με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ατομικό έκανε ο Κάτρης και θεραπεία ακολούθησαν οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:
Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική, συνέχισαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.
Ατομικό έκανε ο Κάτρης και θεραπεία ακολούθησαν οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

