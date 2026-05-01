Γιόκιτς για τον αποκλεισμό των Νάγκετς: «Στη Σερβία θα μας είχαν διώξει όλους»

Πρόωρο φινάλε στη φετινή σεζόν για τους Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι αποκλείστηκαν με 4-2 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στον πρώτο γύρο των playoffs του NBA.

Μετά τον αποκλεισμό, ο Νίκολα Γιόκιτς δεν δίστασε να αναλάβει την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας, κάνοντας τη δική του αυτοκριτική. Ο Σέρβος σέντερ παραδέχθηκε πως δεν βρέθηκε στο επίπεδο που έπρεπε, επισημαίνοντας ότι άργησε να βρει ρυθμό στη σειρά.

Παράλληλα, ο «Τζόκερ» έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο αποχώρησης, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στους Νάγκετς για όλη την καριέρα του. Υπενθυμίζεται πως δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ενώ υπάρχει και οψιόν ύψους 62,8 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2027/28.

Τη φετινή σεζόν, ο τρεις φορές MVP κατέγραψε κατά μέσο όρο 27,7 πόντους, 12,9 ριμπάουντ και 10,7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ηγετικό του ρόλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιόκιτς:

«Μεγάλο μερίδιο της ευθύνης είναι δικό μου. Έπρεπε να παίξω καλύτερα. Νομίζω πως άρχισα να βρίσκω κάπως τον ρυθμό μου από το τρίτο ματς, αλλά έπρεπε να έχω πολύ καλύτερη απόδοση.

Δεν ήταν δικό του λάθος (τον προπονητή των Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν) που δεν μπορούσαμε να πάρουμε ριμπάουντ ή να πιάσουμε την μπάλα. Δεν φταίει εκείνος, φταίμε όλοι μας.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσω εγώ. Το σίγουρο είναι πως αν ήμασταν στη Σερβία, θα μας είχαν διώξει όλους.

Θέλω να μείνω Νάγκετ για πάντα».