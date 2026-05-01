NBA Playoffs: «Ζωντανοί» Σίξερς, στα ίσια με Σέλτικς - Πρόκριση Νικς, αποκλεισμός για Νάγκετς

Ο Ταϊρίζ Μαξέι πέτυχε 30 πόντους και οδήγησε τους Φιλαδέλφεια 76ερς στη νίκη με 106-93 απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, αποτέλεσμα που έστειλε τη σειρά των playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας σε 7ο παιχνίδι.

Η ομάδα της Βοστώνης, που είχε το πλεονέκτημα έδρας και βρέθηκε μπροστά με 3-1 μετά τη νίκη με διαφορά 32 πόντων στη Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα, δεν κατάφερε να «κλείσει» τη σειρά, με τους Σίξερς να απαντούν και να παίρνουν τα παιχνίδια 5 και 6.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου την Κυριακή στη Βοστώνη, με τη Φιλαδέλφεια να διεκδικεί την ολοκλήρωση της ανατροπής από το 3-1, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία της.

Την ίδια ώρα, ο Ο Τζι Ανουνόμπι έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 26 από τους 29 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και οδηγώντας τους Νιου Γιορκ Νικς σε επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 140-89 απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, «κλειδώνοντας» τη σειρά με 4-2.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί ρεκόρ για τους Νικς, τόσο σε πόντους σε αγώνα playoffs όσο και σε διαφορά νίκης. Η μοναδική μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία τους είχε σημειωθεί νωρίτερα μέσα στη σεζόν, όταν επικράτησαν των Μπρούκλιν Νετς με 120-66 στις 21 Ιανουαρίου.

Στη Δύση, ο Τέρενς Σάνον Τζούνιορ σημείωσε 24 πόντους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας στα playoffs και βοήθησε τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να επικρατήσουν με 110-98 των Ντένβερ Νάγκετς στο Game 6, στη Μινεάπολη.

Οι Τίμπεργουλβς εξασφάλισαν την πρόκριση και πλέον θα αντιμετωπίσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας, με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη στο Σαν Αντόνιο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA: