Euroleague: Σκληρή «μάχη» στο Game 2 για Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ

Με το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ στην ισπανική πρωτεύουσα, πέφτει η αυλαία των Game 2 για τα playoffs της EuroLeague.

Οι Μαδριλένοι φιλοξενούν την ομάδα του Δημήτρης Ιτούδης στο δεύτερο ματς της σειράς, έχοντας ήδη κάνει το 1-0 μετά τη νίκη τους το βράδυ της Τετάρτης (29/04) στη «Movistar Arena».

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο θα παραταχθεί χωρίς τον Έντι Ταβάρες, ο οποίος τραυματίστηκε από τα πρώτα λεπτά της προηγούμενης αναμέτρησης. Παρ’ όλα αυτά, η Ρεάλ στοχεύει σε δεύτερη νίκη, ώστε να προηγηθεί με 2-0 και να μεταφερθεί με σημαντικό πλεονέκτημα στη Βουλγαρία και το Μπότεβγκραντ.

Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινοί, που βρέθηκαν κοντά σε ένα «διπλό» στο φινάλε του πρώτου αγώνα, θέλουν να αντιδράσουν και να φέρουν τη σειρά στα ίσια, διεκδικώντας παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας.