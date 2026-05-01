Ο σέντερ του Παναθηναϊκού μίλησε στο Onsports και τον Ηλία Λαλιώτη για το 2-0 της ομάδας του μέσα στην Ισπανία και αποθέωσε τον Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις για την σκληρή του δουλειά, το μεγάλο σουτ που έβαλε αλλά και τους συμπαίκτες του που έχουν πετύχει τα πάντα στην καριέρα τους.

Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε απλά το χρέος του. Έκανε πολλά παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο τεράστια break στην Ισπανία και δεν πήρε στα χέρια του απλά το πλεονέκτημα της έδρας. Πήρε τη δυνατότητα να… σκουπίσει τη Βαλένθια την Τετάρτη το βράδυ στο «σπίτι» του και να πάρει το εισιτήριο για το Final-4 της Euroleague.

Ο Κένεθ Φαρίντ, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε στο Onsports και τον Ηλία Λαλιώτη για το μεγάλο σουτ που πέτυχε και έδωσε την νίκη στην ομάδα του αλλά και τις δυνατότητες του Παναθηναϊκού να κατακτήσει το 8ο ευρωπαϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το σουτ του Χέιζ-Ντέιβις:

«Είχα ένα πολύ καλό προαίσθημα γιατί ο τρόπος που σηκώθηκε ήταν ακριβώς ο ίδιος που το κάνει στην προπόνηση. Το δουλεύει πάρα πολύ αυτό το σουτ. Κάνει πολλά τέτοια σουτ κατά τη διάρκεια της προπόνησης, κάνει πολλά τέτοια σουτ πριν από τους αγώνες. Έρχεται στα γήπεδο ώρα πριν, μόνος του και δουλεύει και είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάνει τη ρουτίνα του και όλη αυτή η σκληρή δουλειά αποδίδει την κρίσιμη στιγμή. Θέλει να έχει την ευκαιρία και να κάνει τη διαφορά. Ότι έκανε απόψε, ότι έκανε βασικά πέρσι με τη Φενέρμπαχτσε» .

Για το… φτωχό σκορ στο πρώτο ματς και το εντυπωσιακό επιθετικό παιχνίδι στο δεύτερο:

«Είναι μπάσκετ φίλε μου. Κάποιες φορές μπαίνει μέσα, κάποιες φορές όχι. Για κάθε ομάδα αυτό συμβαίνει. Στο πρώτο ματς δεν έμπαινε για κανέναν μας. Απόψε έμπαιναν όλα και για τους δυο μας. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Κερδίσαμε στην παράταση και αυτό είναι το σημαντικό.»

Για το αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού:

«100%. Αυτή είναι η ομάδα μας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Το πίστευα από την πρώτη μέρα που ήρθα στην ομάδα. Απλά έπρεπε να φτάσουμε εδώ για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε μια ομάδα που έχει παίκτες που το έχουν κάνει ξανά. Που έχουν φτάσει στο ανώτερο επίπεδο, που έχουν κερδίσει χρυσά μετάλλια, που έχουν κερδίσει πρωταθλήματα, που έχουν βγει πολυτιμότερο παίκτες. Γι αυτούς το να κατακτήσουμε τον τίτλο θα είναι… μία ακόμα μέρα στη δουλειά».