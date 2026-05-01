Και τώρα, τι γίνεται τώρα; Για ελάτε στο T-Center να δούμε κάτι…..

Και τώρα τι γίνεται τώρα; Τί έχουμε ; Ο επτάστερος πήγε για δεύτερη φορά μέσα στην Βαλένθια και κέρδισε έκανε το 2-0 και είναι μία ανάσα από την πρόκριση στο φάιναλ-φορ με στόχο να σηκώσει το όγδοο στο σπίτι του.

Μέσα στην χρονιά, παίζουν, παίζουν, παίζουν κάποιες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και όταν φθάνει η κρίσιμη ώρα βγαίνει μπροστά ο παντοκράτορας, ο επτάστερος. Η ομάδα με 100 κιλά κοχόνες και τους άλλους τους περνάει από πάνω. Πολλοί βιάστηκαν να τελειώσουν τον Παναθηναϊκό φέτος. Τον είχαν ξεγραμμένο. Εκείνη την στιγμή όλοι μέσα στην ομάδα το πίστευαν, ότι την κρίσιμη στιγμή η ομάδα θα κάνει αυτό, που πρέπει.

Πρώτα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που στα δύσκολα μετά από ήττες ήταν εκεί και στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την ομάδα και ύψωσε ασπίδα. Ο Αταμάν γνώριζε, ότι αυτοί οι παίκτες, αυτή η ομάδα θα κάνει ότι πρέπει την ώρα που πρέπει και οι παίκτες είναι φτιαγμένοι για τα δύσκολα.

Και ήρθε ο Παναθηναϊκός πήγε σαν έβδομος να αντιμετωπίσει την δεύτερη Βαλένθια μέσα στο σπίτι της και στο γήπεδο φάνηκε, ότι αυτός ήταν δεύτερος και η Βαλένθια έβδομη! Την Τρίτη η νίκη ήρθε με την άμυνα και την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός νίκησε με τον τρόπο της Βαλένθια, με την επίθεσή του. Εβαλε 107!

Εμφανίστηκε μία ομάδα με τα πράσινα, γεμάτη λύσσα, αποφασισμένη να κάνει το 0-2 και κόντρα σε διαιτητικές αποφάσεις στην διάρκεια του αγώνα. Ο Χέιζ Ντέιβις έβαλε το κρίσιμο τελευταίο καλάθι και τρίποντα που έριξαν στα σχοινιά την Βαλένθια. Για αυτό πήρε αυτό το συμβόλαιο που πήρε, για να παίρνει τέτοια παιχνίδια, την ώρα που καίει η μπάλα.

Ο Ναν πήρε φόρα και έβαλε μαζεμένους πόντους και έστειλε μήνυμα στην Βαλένθια, ότι δεν έχει καμία τύχη. Μπορεί να έχασε το καλάθι στο τέλος της κανονικής διάρκειας, αλλά με τους πόντους του κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό. Και έτρεξε πολύ και στην άμυνα και έπαιζε με δύο φάουλ από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο Λεσόρ τα έβαλε με τα θηρία και τους έβαλε στα καλάθια και έδειξε πόσο έλειψε πέρυσι από την ομάδα, αλλά και για μεγάλο διάστημα την φετινή σεζόν.

Ο Οσμάν και αυτός με συνεχόμενα τρίποντα δεν άφησε την Βαλένθια να πάρει ανάσα.

Ο Χουάντσο άψογος και σε επίθεση και σε άμυνα.

Ο Σορτς και πάλι ήταν πολύ καλός και πολύ κομβικός.

Ο Γκράντ ήταν εκεί, όταν τον χρειάστηκε η ομάδα.

Ο Φαρίντ και ο Μήτογλου, ο Γκριγκόνις το ίδιο.

Ο Ρογκαβόπουλος μπήκε μέσα πέταξε τις βόμβες του και βγήκε, αφού έκανε και κατάθεση ψυχής στην άμυνα.

Η Βαλένθια ήταν πολύ καλή. Αλλά δεν μπορούσε να νικήσει αυτόν τον διαστημικό Παναθηναϊκό με τον Αταμάν να κάνει εξαιρετικό κοουτσάρισμα και να χαμηλώνει και το σχήμα την στιγμή, που έπρεπε.

Και όλα αυτά χωρίς τον Σλούκα, την αρχηγάρα μας, που θα είναι εκεί στο μεγάλο ραντεβού…

Και τώρα ελάτε T-Center να δούμε κάτι… Τρεις νίκες μακριά από το 8ο…