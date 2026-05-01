Οτσόα: Αποσύρεται μετά το Μουντιάλ ο εμβληματικός τερματοφύλακας

Τέλος σε μια μακρά καριέρα 23 ετών θα βάλει ο Γκιγιέρμο Οτσόα, με τον Μεξικανό τερματοφύλακα να ανακοινώνει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση αμέσως μετά το Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ-Καναδά και Μεξικού.

Ο 41χρονος θα αγωνιστεί στο έκτο συνολικά Μουντιάλ της καριέρας του υπό τις οδηγίες του Ράφα Μάρκες.

Τη φετινή σεζόν ο Οτσόα αγωνίζεται στην Κύπρο με τη φανέλα της ΑΕ Λεμεσού, καταγράφοντας 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.