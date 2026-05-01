Ολυμπιακός: «Κλείδωσε» η παρουσία στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα

Η ήττα της Σαχτάρ Ντόνετσκ διαμορφώνει πλέον ξεκάθαρα το σκηνικό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με κατάκτηση του πρωταθλήματος εξασφαλίζει απ’ ευθείας συμμετοχή στη League Phase του UEFA Champions League.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους «ερυθρόλευκους», καθώς η ήττα των Ουκρανών από την Κρίσταλ Πάλας στον πρώτο ημιτελικό του UEFA Conference League έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο ανατροπής των δεδομένων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πλέον, η ομάδα του Πειραιά γνωρίζει πως με την κατάκτηση της Stoiximan Super League θα βρεθεί απ’ ευθείας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από προκριματικά.

Η Σαχτάρ ήταν η μοναδική που μπορούσε να προσπεράσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της UEFA, ωστόσο μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ακόμη και πιθανή κατάκτηση του Conference League δεν αρκεί για να διαφοροποιήσει την κατάσταση.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και ο Ανδρέας Δημάτος, επισημαίνοντας πως σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός στεφθεί πρωταθλητής, θα «κλειδώσει» τη δεύτερη διαδοχική του παρουσία στη League Phase του Champions League.

«Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον ότι αν καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι σίγουρα απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως και πέρυσι!

Η Σαχτάρ, ακόμα κι αν ανατρέψει την ήττα της με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας και κατακτήσει το Conference League στον τελικό της Λειψίας, δεν μπορεί πλέον να τον ξεπεράσει σε συντελεστή!

Από την άλλη πλευρά και οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το εφετινό Champions League αποκλείεται να μην έχουν εισιτήριο για την επόμενη διοργάνωση και από το πρωτάθλημα της χώρας τους!», έγραψε χαρακτηριστικά.