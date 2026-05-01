Μπαρτσελόνα: Έτοιμη να «δέσει» τον Φλικ με νέο συμβόλαιο

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ένα βήμα πριν «δέσει» τον Χάνσι Φλικ με νέο συμβόλαιο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να συνεχίσει μαζί του και τα επόμενα χρόνια, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Νέα συμφωνία με τον Χάνσι Φλικ επιδιώκει να «κλείσει» η Μπαρτσελόνα, με στόχο να διασφαλίσει την παρουσία του Γερμανού τεχνικού στον πάγκο της για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές, με το νέο συμβόλαιο να αναμένεται να έχει διάρκεια δύο ετών.

Τις επόμενες ημέρες, ο ατζέντης του Φλικ, Πίνι Ζάχαβι, πρόκειται να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Παράλληλα, υπάρχει και ενδεχόμενη οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, η οποία θα μπορούσε να κρατήσει τον Γερμανό προπονητή στους «μπλαουγκράνα» έως το 2029.

