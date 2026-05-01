Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

Ο εκλιπών συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους παίκτες που ανέδειξε ο Παναιτωλικός, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Με τα «κυανοκίτρινα» κατέγραψε 160 συμμετοχές, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο και την προσφορά του, πριν πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ.

Στην Ένωση αγωνίστηκε την περίοδο 1972-1980, έχοντας ενεργό ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας και κατακτώντας τίτλους, ενώ την ίδια εποχή φόρεσε και τη φανέλα της Εθνική Ελλάδας.

Στη συνέχεια της καριέρας του πέρασε από την Κόρινθος και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση παρέμεινε κοντά στον Παναιτωλικό, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από το πόστο του προπονητή.

Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια προς τους οικείους του. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση των Αγρινιωτών αναφέρεται:

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60. Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».