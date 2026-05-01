Γιάννης Κουβόπουλος

Τριάδα που μοιάζει… σίγουρη, αλλά καμιά δεν είναι
Μια ανάσα ο Παναθηναϊκός από το Final-4, μια ανάσα και εμείς από το να πάμε ταμείο και στις τρεις χθεσινές προβλέψεις. Μπράγκα και Παναθηναϊκός μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους με την Άστον Βίλα να μην τα καταφέρνει απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ και να χάνει το εκτός έδρας ματς με 1-0. Όσοι επέλεξαν τα άλλα δύο είτε μονά αποδεκτά, είτε συνδυαστικά… καλοφάγωτα.

«Φτωχό» το κουπόνι σε… καλές επιλογές σήμερα οπότε θα πάμε με δύο σημεία. Ένα ποδοσφαιρικό και ένα μπασκετικό.

Χιρόνα-Μαγιόρκα στην Ισπανία με τους γηπεδούχους να «καίγονται» για την νίκη τη στιγμή που οι αντίπαλοι τους μετρούν μόλις ένα διπλό στο πρωτάθλημα. Ο συνδυασμός της ανάγκης των τριών βαθμών, με την κακή παρουσία της Μαγιόρκα μακριά από την έδρα της μας οδηγεί στον άσο του διπλασιασμού.

Απόψε έχουμε και το Game 2 στη σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ, με τους Μαδριλένους να βρίσκονται στο σοκ του τραυματισμού του Έντι Ταβάρες, αλλά κατά την ταπεινή μας άποψη την Ισραηλινή ομάδα να μη μπορεί να «χτυπήσει» τους Ισπανούς στη Μαδρίτη. Πάμε με τον άσο της Ρεάλ στο 1,36.

Για να δώσουμε το κάτι παραπάνω στο combo μας θα πάμε και με τον άσο στο Λιντς-Μπέρνλι. Η Λιντς βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, η Μπέρνλι στην ακριβώς αντίθετη οπότε το 1.40 είναι κάπως…θελκτικό στην τριαδούλα μας.

Οι προτάσεις για σήμερα

Χιρόνα - Μαγιόρκα: 1 (2.05)
Λιντς - Μπέρνλι: 1 (1,40)
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 1 (1,36)
Συνολική απόδοση: 3,9

