Αταμάν σε παίκτες: «Ένα πράγματα θα πω, μόνο μια νίκη, μία ακόμα» (vid)
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έπλεε σε πελάγη ευτυχίας μετά την νίκη της ομάδας του και μάλλον εκφώνησε τον μικρότερο λόγο που έχει εκφωνήσει στους παίκτες του μετά από παιχνίδι.
Πανικός επικρατούσε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη της ομάδας επί της Βαλένθια, με τους “πράσινους” να κάνουν το 2-0 και να θέλουν μία ακόμα νίκη για να περάσουν στο Final-4.
Η ψυχολογία όλων στα ύψη με τον Εργκίν Αταμάν να είναι σε εκπληκτική κατάσταση και τον Τσέντι Όσμαν να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του.
Ο Τούρκος τεχνικός μιλώντας προς τους παίκτες είπε:
«Ένα πράγμα θα σας πω. Μόνο μία νίκη θέλουμε. Μία ακόμα» και άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς.