ΑΕΛ Novibet: Χωρίς τον κόσμο της στις Σέρρες

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 2 Μαΐου (17:30), στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των playouts, ωστόσο οι φίλοι των «βυσσινί» δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το «παρών».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προβλέπει τόσο την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης όσο και τη μη διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της ΑΕΛ, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

H ανακοίνωση της ΓΓΑ:

«Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΑΕΛ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 17:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».