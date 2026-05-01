Παλαίμαχοι ΑΕΚ για Τσάμη: «Μας αφήνει με την ανάμνηση του ήθους του και της προσωπικότητάς του»

Θλίψη στην οικογένεια της ΑΕΚ, με τον Διονύση Τσάμη να αφήνει την τελευταία του πνοή στα 75 του χρόνια, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με ανακοίνωσή του, ο σύνδεσμος παλαίμαχων της ΑΕΚ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους οικείους του καθώς και το πως τον έζησαν από την πλευρά τους, πρώτα σαν άνθρωπο και μετά σαν συμπαίκτη.

Η ανακοίνωση των παλαίμαχων της ΑΕΚ:

«Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για το θάνατο του Διονύση Τσάμη. Ο συμπαίκτης και φίλος μας που ταλαιπωρήθηκε πολύ από θέματα υγείας, «έφυγε» στα 75 του χρόνια και μας άφησε με την ανάμνηση όχι μόνο της ποδοσφαιρικής του αξίας και προσφοράς, αλλά κυρίως με την ανάμνηση του ήθους του και της προσωπικότητάς του.

Ο Διονύσης Τσάμης είχε έρθει στην ομάδα μας από τον Παναιτωλικό το 1972 και μέχρι το 1980 έκανε μια μεγάλη καριέρα στην ΑΕΚ, αγωνιζόμενος στο χώρο του κέντρου. Ήταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77, στο νταμπλ 1977-78 και στο πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ήταν ένας από τους κορυφαίους μέσους του ελληνικού ποδοσφαίρου στην εποχή του, άριστος συμπαίκτης και συνάδελφος και «δάσκαλος» για τους νεότερους ποδοσφαιριστές.

Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στα αγαπημένα του πρόσωπα».