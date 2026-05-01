· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Το ξεκάθαρο μήνυμα μετά το νέο break - «Μην υποτιμάτε την καρδιά της ομάδας μας»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε μια ακόμη σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βαλένθια, με την «πράσινη» ΚΑΕ να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως η αποφασιστικότητα της ομάδας δεν πρέπει να υποτιμάται.

Το «τριφύλλι» επικράτησε 107-105, πετυχαίνοντας για δεύτερη φορά θετικό αποτέλεσμα στη «Roig Arena» και διαμορφώνοντας το 2-0 στη σειρά των playoffs. Πλέον, βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four.

Μερικές ώρες μετά το Game 2, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τοποθετήθηκε μέσω των social media, επισημαίνοντας πως η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι απαιτείται ακόμη ένα βήμα για την επίτευξη του στόχου.

«Ποτέ μην υποτιμάτε την καρδιά της ομάδας μας! Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Το σπίτι μας μας περιμένει για το τελικό βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

