Βαλαντσιούνας: «Ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, στο κόλπο η Ζαλγκίρις»

Την περίπτωση του Γιόνας Βαλαντσιούνας παρακολουθούν ομάδες της EuroLeague, με τη Ζαλγκίρις να έχει μπει γερά στο κόλπο για την υπογραφή του Λιθουανού σέντερ, σύμφωνα με δημοσίευμα. 

Βαλαντσιούνας: «Ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, στο κόλπο η Ζαλγκίρις»
Σύμφωνα με δημοσίευμα, ομάδες της EuroLeague παρακολουθούν στενά την περίπτωση του θηριώδη σέντερ, με τον ίδιο να έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο στο NBA, αν το επιλέξουν οι Ντένβερ Νάγκετς.

Η Ζαλγκίρις φαίνεται να είναι μια ομάδα που θα ήθελε να προσθέσει στο ρόστερ της τον Βαλαντσιούνας καθώς δεδομένη θεωρείται η φυγή του Μόουζες Ράιτ από την ομάδα του Κάουνας.

Φέτος με τους Νάγκετς σε 65 ματς στην κανονική περίοδο είχε 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 13,4 λεπτά στο παρκέ, ενώ σε τρεις εμφανίσεις στα play-offs μέτρησε 3 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ σε 7,1 λεπτά στο παρκέ.

