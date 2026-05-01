Η Euroleague αποθέωσε τον Χέις-Ντέιβις μετά την καλαθάρα στη Βαλένθια
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήρθε, υπέγραψε, νίκησε και η Euroleague βρήκε μια ακόμα ευκαιρία να τον αποθεώσει.
Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ακόμα break, μέσα στη Βαλένθια, με το φοβερό καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο παίκτης των πράισνων είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Η Euroleague αποθέωσε τον «πράσινο» αστέρα και σε μία ανάρτησή της στα social media έγραψε: «Απομονώθηκε ο ήχος. Η ειδικότητα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις», ενώ συνόδεψε το post με μία φωτογραφία του με τα λόγια: «Υπέγραψε. Απέδωσε».
