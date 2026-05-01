Όταν η ΑΕΛ σήκωσε βυσσινί… θύελλα και έκανε σούζα το «αλογάκι», γράφοντας ιστορία!

Η ιστορική νίκη επί του Ηρακλή στο Αλκαζάρ και η ομάδα-σύμβολο της ΑΕΛ που άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Όταν η ΑΕΛ σήκωσε βυσσινί… θύελλα και έκανε σούζα το «αλογάκι», γράφοντας ιστορία!
Η Πρωτομαγιά του 1988 παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές ημερομηνίες στην ιστορία της ΑΕΛ. Εκείνη την ημέρα, η ομάδα της Λάρισας έφτασε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, επικρατώντας του Ηρακλή στο «Αλκαζάρ» και εξασφαλίζοντας μαθηματικά τον τίτλο.

Ήταν η στιγμή που άλλαξαν οι ισορροπίες. Μια ομάδα εκτός των παραδοσιακών δυνάμεων κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο κυριαρχίας των «μεγάλων». Η ΑΕΛ της δεκαετίας του ’80 έφτανε στο απόγειό της, με το 1-0 απέναντι στον Ηρακλή να γράφει ιστορία, χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του αείμνηστου Γιώργου Μητσιμπόνα στο 87ο λεπτό.

Ο θεσσαλικός κορμός

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τη σύνθεση της ομάδας. Ο κορμός αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από ποδοσφαιριστές της Θεσσαλίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως ο Χρήστος Μιχαήλ και οι ξένοι Κανιέμπα και Τσίγκοφ.

Η σεζόν, πάντως, δεν κύλησε χωρίς αναταράξεις. Η υπόθεση του Τσίγκοφ, μετά από αγώνα με τον Παναθηναϊκό, έφερε την ΑΕΛ αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών, γεγονός που θα της στερούσε τον τίτλο. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες σε όλη τη χώρα, με την υπόθεση να οδηγεί τελικά σε αλλαγή κανονισμού και την τιμωρία να επιβάλλεται μόνο στον ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορούσε να ανακόψει την πορεία εκείνης της ομάδας. Υπό τις οδηγίες του Γιάτσεκ Γκμοχ, η ΑΕΛ συνέχισε ακάθεκτη, με ένα σύνολο γεμάτο ταλέντο και προσωπικότητες. Στο ρόστερ ξεχώριζαν παίκτες όπως οι Βασίλης Καραπιάλης, Τάκης Γκαλίτσιος, Θωμάς Βαλαώρας, Γιάννης Αγορογιάννης, Μιχάλης Ζιώγας και Θανάσης Τσιώλης, οι οποίοι οδήγησαν τον σύλλογο στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας του.

Το πρωτάθλημα του 1988 δεν ήταν απλώς ένας τίτλος. Ήταν μια ιστορία που απέδειξε ότι τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν, αφήνοντας μια παρακαταθήκη που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

11:58 ONSPORTS

ΑΕΛ Novibet: Χωρίς τον κόσμο της στις Σέρρες

11:52 BET ON

Τριάδα που μοιάζει… σίγουρη, αλλά καμιά δεν είναι

11:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Έτοιμη να «δέσει» τον Φλικ με νέο συμβόλαιο

11:33 EUROLEAGUE

Η Euroleague αποθέωσε τον Χέις-Ντέιβις μετά την καλαθάρα στη Βαλένθια

11:25 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Όταν η ΑΕΛ σήκωσε βυσσινί… θύελλα και έκανε σούζα το «αλογάκι», γράφοντας ιστορία!

11:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι ώρες και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τις αναμετρήσεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων

11:03 EUROLEAGUE

Κένεθ Φαρίντ στο Onsports: «Αν κατακτήσουμε την κούπα θα είναι μία ακόμα μέρα στη δουλειά»

11:00 ΣΠΟΡ

Handball Premier: Ολυμπιακός - ΑΕΚ στον 1ο τελικό για τον τίτλο

10:38 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: «Κλείδωσε» η παρουσία στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα

10:01 EUROLEAGUE

Euroleague: Σκληρή «μάχη» στο Game 2 για Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ

09:54 NBA

NBA Playoffs: «Ζωντανοί» Σίξερς, στα ίσια με Σέλτικς - Πρόκριση Νικς, αποκλεισμός για Νάγκετς

09:40 NBA

Φιλαδέλφεια 76ers - Μπόστον Σέλτικς 106-93: Τα highlights του αγώνα

