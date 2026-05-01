Οι ώρες και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τις αναμετρήσεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων

Η αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζεται. Μία μέρα μετά την παραίτηση του Σκοτ Πάρκερ, η Μπέρνλι αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιντς στα πλαίσια της 35ης αγωνιστικής της Premier League (22:00).

Η 15η στη βαθμολογία της La Liga, Χιρόνα υποδέχεται την 17η Μαγιόρκα (22:00), για την 34η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των ομάδων να παραμείνουν στην κατηγορία.

Μάχη για την «επιβίωση» της στην Serie A δίνει η Λέτσε, η οποία κοντράρεται εκτός έδρας με την Πίζα, στην 35η στροφή του πρωταθλήματος (21:45).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευής (01/05):

Serie A: Πίζα – Λέτσε / 21:45, COSMOTE Sport 2 HD

Premier League: Λιντς – Μπέρνλι / 22:00, Novasports Premier League

La Liga: Χιρόνα – Μαγιόρκα / 22:00, Novasports 1 HD