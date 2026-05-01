Handball Premier: Ολυμπιακός - ΑΕΚ στον 1ο τελικό για τον τίτλο

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη (19:00) για τον πρώτο τελικό της Handball Premier, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες για έβδομη φορά σε τελικούς και πέμπτη διαδοχική.

Η σειρά των τελικών ξεκινά με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας, μετά την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, και να στοχεύουν στη διατήρηση του τίτλου. Από την πλευρά της, η «Ένωση» επιδιώκει την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού χάντμπολ, μετά τη σεζόν 2022-23.

Η ομάδα του Πειραιά έφτασε στους τελικούς αποκλείοντας τον Ιωνικός με 2-0 στη σειρά των ημιτελικών, ενώ η ΑΕΚ είχε πιο απαιτητική αποστολή απέναντι στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας στο τρίτο παιχνίδι με 27-25 τη Δευτέρα (27/04) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ, λόγω τιμωρίας, στο κλειστό του Καματερού αντί της αίθουσας «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, η σειρά θα διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ανδρών, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στις 13 και 17 Μαΐου, για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Το πρόγραμμα των δύο πρώτων τελικών: