Γιασικεβίτσιους: Αποχώρησε ξανά από τη συνέντευξη Tύπου μετά από ερώτηση δημοσιογράφου



Ο Σάρας το… ξαναέκανε. Αποχώρησε από τη συνέντευξη Tύπου του δευτέρου παιχνιδιού με τη Ζαλγκίρις για τα play-offs της EuroLeague, με τον Λιθουανό να θεωρεί ερώτηση δημοσιογράφου προσβλητική.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε το κατά πόσο η ομάδα του θα δείξει την ίδια προσπάθεια και στο Final Four του Telekom Center Athens, εφόσον η Φενέρ προκριθεί. Ο ίδιος αποχώρησε αμέσως από την αίθουσα Tύπου, σαφώς ενοχλημένος από την ερώτηση.

Θυμίζουμε πως η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 86-74 της Ζαλγκίρις στο Game 2, έκανε το 2-0 στη σειρά και πλέον βρίσκεται με το μισό πόδι στο Final 4 της Αθήνας.

