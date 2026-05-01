Γιασικεβίτσιους: Αποχώρησε ξανά από τη συνέντευξη Tύπου μετά από ερώτηση δημοσιογράφου
Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους αποχώρησε από τη συνέντευξη τTύπου του Game 2 με τη Ζαλγκίρις, ενοχλημένος από ερώτηση δημοσιογράφου που θεώρησε προσβλητική ο Λιθουανός κόοουτς.
Ο Σάρας το… ξαναέκανε. Αποχώρησε από τη συνέντευξη Tύπου του δευτέρου παιχνιδιού με τη Ζαλγκίρις για τα play-offs της EuroLeague, με τον Λιθουανό να θεωρεί ερώτηση δημοσιογράφου προσβλητική.
Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε το κατά πόσο η ομάδα του θα δείξει την ίδια προσπάθεια και στο Final Four του Telekom Center Athens, εφόσον η Φενέρ προκριθεί. Ο ίδιος αποχώρησε αμέσως από την αίθουσα Tύπου, σαφώς ενοχλημένος από την ερώτηση.
Θυμίζουμε πως η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 86-74 της Ζαλγκίρις στο Game 2, έκανε το 2-0 στη σειρά και πλέον βρίσκεται με το μισό πόδι στο Final 4 της Αθήνας.
