Μουρίνιο: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν από τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Μέσω τοποθέτησής του, ο Ζοσέ Μουρίνιο διέψευσε τις φήμες που τον είχαν να είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, ξεκαθαρίζοντας πως έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τη Μπενφίκα.

Μουρίνιο: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν από τη Ρεάλ Μαδρίτης»
Δημοσιεύματα προηγούμενων ημερών έκαναν λόγο για συζητήσεις μεταξύ Ζοσέ Μουρίνιο και Ρεάλ Μαδρίτης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, μέσω δήλωσής του αμέσως… ξέκοψε κάθε συζήτηση για πιθανή επιστροφή στον πάγκο των «Μερένγκχες», με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όχι, κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει μιλήσει μαζί μου, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω περάσει ήδη πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, όπως κι εσύ στη δημοσιογραφία, και είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα από τη Ρεάλ Μαδρίτης»

«Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Όπως είπα και πριν, σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει τίποτα, και σχετικά με τη Μπενφίκα γνωρίζετε ήδη την κατάσταση. Μου απομένει ένας χρόνος συμβολαίου με τη Μπενφίκα, και αυτό είναι όλο.

«Όσο περισσότερο μένει ένας προπονητής σε έναν σύλλογο, τόσο περισσότερο “δική του” γίνεται η ομάδα και το ρόστερ… είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Δείτε παραδείγματα όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, που έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και έξι ή επτά χρόνια, προφανώς, όλες οι λεπτομέρειες ανήκουν στους προπονητές τους. Οι προπονητές που έρχονται και φεύγουν δυσκολεύονται περισσότερο να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Θα δούμε».

