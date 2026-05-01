Τσιτσιπάς: Η διαφωνία των γονιών του κατά τη διάρκεια προπόνησης

Στο viral βίντεο, η μητέρα του Έλληνα πρωταθλητή, Ιουλία Σαλνίκοβα, εμφανίζεται να παρεμβαίνει στην προπόνηση, δίνοντας οδηγίες στον γιο της.

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Απόστολου Τσιτσιπά με τον πατέρα και προπονητή του Στέφανου να επιχειρεί να επιβάλει την τάξη, ζητώντας από τη σύζυγό του να απομακρυνθεί για να συνεχιστεί το πρόγραμμα χωρίς διακοπές.

Συγκεκριμένα η ατάκα «άφησέ τον ήσυχο» ακούστηκε καθαρά, αποτυπώνοντας την ένταση της στιγμής.

