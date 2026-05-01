Μάικ Τζέιμς: «Δεν θα ξαναμιλήσω σε διαιτητή, πλήγωσα την ομάδα μου»

Ο Μάικ Τζέιμς εξοργίστηκε με τη διαιτησία του Game 2 της σειράς των playoffs ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό, με αποτέλεσμα να αποβληθεί, καθώς τους χαρακτήρισε «κλέφτες».

Μέσω «X», ο Αμερικανός σούπερσταρ έστειλε το δικό του μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα ξαναμιλήσει με διαιτητή, προκειμένου να μην κάνει κακό στην ομάδα του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τζέιμς:

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να το κάνω καλύτερα.

Πίσω στη σειρά…»