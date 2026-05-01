· Μονακό

Μάικ Τζέιμς: «Δεν θα ξαναμιλήσω σε διαιτητή, πλήγωσα την ομάδα μου»

Μέσω μηνύματός του στο «X», ο Μάικ Τζέιμς αναφέρθηκε στην αποβολή του στο Game 2 της σειράς ανάμεσα σε Μονακό και Ολυμπιακό.

Μάικ Τζέιμς: «Δεν θα ξαναμιλήσω σε διαιτητή, πλήγωσα την ομάδα μου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μάικ Τζέιμς εξοργίστηκε με τη διαιτησία του Game 2 της σειράς των playoffs ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό, με αποτέλεσμα να αποβληθεί, καθώς τους χαρακτήρισε «κλέφτες».

Μέσω «X», ο Αμερικανός σούπερσταρ έστειλε το δικό του μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα ξαναμιλήσει με διαιτητή, προκειμένου να μην κάνει κακό στην ομάδα του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τζέιμς:

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να το κάνω καλύτερα.
Πίσω στη σειρά…»

COMMENTS
LATEST NEWS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας