Η συγκινητική υπόσχεση του Λαπόρτ στον πατέρα του πριν φύγει από τη ζωή

Ο 31χρονος αμυντικός, Αϊμερίκ Λαπόρτ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Αθλέτικ Μπιλμπάο, τονίζοντας πως η ομάδα αποτέλεσε το «σπίτι» του από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η επιστροφή του δεν ήταν μόνο μια επαγγελματική επιλογή, αλλά και μια υπόσχεση που ήθελε να τηρήσει.

Ο Λαπόρτ φόρεσε ξανά τη φανέλα των Βάσκων έπειτα από οκτώ χρόνια, εκπληρώνοντας τη δέσμευση που είχε δώσει στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025.

Ο Ισπανός στόπερ αναφέρθηκε στην πορεία της καριέρας του, κάνοντας αναδρομή στη θητεία του σε Μάντσεστερ Σίτι και Αλ Νασρ, ενώ σχολίασε και τη φετινή εικόνα της Μπιλμπάο, η οποία βρίσκεται μακριά από τις υψηλές θέσεις της La Liga.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λαπόρτ:

«Ναι, πήγα στη Σαουδική Αραβία, αλλά μόλις είχα πρόταση να επιστρέψω στην Ευρώπη και στην Αθλέτικ, το έκανα.

Για μένα και την οικογένεια μου. Έδωσα μια υπόσχεση στον πατέρα μου λίγους μήνες πριν πεθάνει. Τώρα, είμαι εδώ. Το οικονομικό δεν ήταν η προτεραιότητα μου. Είχα προτάσεις από ομάδες που πλήρωσαν περισσότερα για μένα, αλλά είμαι σε ένα σημείο της ζωής μου που μετράει περισσότερο το προσωπικό κομμάτι. Θα είμαι ευγνώμων για πάντα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και για ό,τι έκαναν για μένα από τότε που ήμουν παιδί.

Ήθελα να παίξω παραπάνω στη Σίτι. Είχα δύο χρόνια ακόμη συμβόλαιο και θα μπορούσα να είχα μείνει. Αποφάσισα να κάνω διάλειμμα από την Πρέμιερ Λιγκ και τις μεγάλες ευρωπαϊκές Λίγκες. Είχα ήδη κατακτήσει πολλά και ήθελα να ανακαλύψω νέα πράγματα».