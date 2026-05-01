Elite League: Στον τελικό για την άνοδο ο Παπάγου

Οι «στρατηγοί» θα έχουν την ευκαιρία την Κυριακή να πάρουν το εισιτήριο για την GBL, μετά το 92-74 επί της Μεγαρίδας. 

Ο Παπάγου είναι ο πρώτος φιναλίστ του τελικού στο Final-4 της Elite League, το οποίο διεξάγεται στο ΔΑΚ Λευκάδας και εκεί θα κριθεί η ομάδα που θα πάρει το δεύτερο «εισιτήριο» της ανόδου στην Greek Basketball League. Οι «στρατηγοί» επιβλήθηκαν 92-74 της ΝΕ Μεγαρίδος στον πρώτο ημιτελικό και θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους στα «μεγάλα σαλόνια» ύστερα από 27 χρόνια, αντιμετωπίζοντας στον τελικό της Κυριακής (3/5, 18:15) το νικητή του ζευγαριού Βίκος Ιωαννίνων-Πρωτέας Βούλας.

Υπενθυμίζεται ότι η Δόξα Λευκάδας έχει εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στα «σαλόνια» της Greek Basketball League από την κανονική περίοδο.

Δεκάλεπτα: 9-27, 31-46, 53-67, 74-92

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Μάνταλος): Σύλλας, Ρουμελιώτης 2, Δενδρινός 7 (2), Παπαγεωργίου, Γκρέκας, Παναγιωτόπουλος 6 (2), Σωτηρίου 10, Πόζογλου 14, Καλιανιώτης 10 (1), Κολοφώτης 12 (3), Ροζάκης 4, Πέργουλης 9 (3)

ΠΑΠΑΓΟΥ (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 9 (2), Άντερτον 41 (3), Μερμίγκης 6, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (3), Σκούρτης 1, Ντιμανότσι 5, Ματσάγγος, Καραμαλέγκος 15 (1), Χουγκάζ 2, Μπαρμπαγιάννης 2

