Τεντόγλου: Ξεκινάει από την Ελλάδα τη σεζόν στον ανοιχτό στίβο

Από την Ελλάδα και το διεθνές μίτινγκ Βεργώτεια στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς θα ξεκινήσει τη φετινή του πορεία στον ανοιχτό στίβο ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου.

Τεντόγλου: Ξεκινάει από την Ελλάδα τη σεζόν στον ανοιχτό στίβο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από το διεθνές μίτινγκ Βεργώτεια θα ξεκινήσει την πορεία του στον ανοιχτό στίβο για το 2026 ο Μίλτος Τεντόγλου.

Στις 16/5 ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο μήκος θα αγωνιστεί ανακαινισμένο στάδιο του Αργοστολίου, με αθλητές από 20 χώρες επίσης να λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο event.

Ο μεγάλος στόχος του Τεντόγλου είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μπέρμπιγχαμ από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου.

COMMENTS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας