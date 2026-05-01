Euroleague: Ποινή… χάδι στη Βαλένθια – Με αναστολή σε Τζέιμς, παίζει στο Game 3

Συνέχεια στα παράδοξα και τις προκλήσεις της κοινής λογικής από την Euroleague. Όπως γνωστοποιήθηκε στην Βαλένθια όπου προκλήθηκαν εντάσεις με ευθύνη των γηπεδούχων, υπήρξε ρίψη αντικειμένων, ακόμη και παρέμβαση στον πάγκο του Παναθηναϊκού από άνδρες ασφαλείας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Ποινή… χάδι, ειδικά τη στιγμή που εξαντλήθηκε όλη η αυστηρότητα κόντρα στους κανονισμούς για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η ανακοίνωση:

«Η Βαλένθια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για την εκτόξευση αντικειμένων από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»

Αναφορικά με τον Μάικ Τζέιμς, η απόφαση της λίγκας ήταν να τιμωρηθεί με 6.000 ευρώ πρόστιμο και μία αγωνιστική, αλλά με ανασταλτικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση:

«Ο Μάικ Τζέιμς, παίκτης της AS Μονακό, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της AS Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η αποβολή ενός αγώνα είναι υπό όρους και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο παίκτης διαπράξει νέα παράβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα»