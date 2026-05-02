Κέντρικ Ναν στο Onsports: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να με σταματήσεις...»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε με διπλό θρίαμβο από τη Βαλένθια, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (30/4) πήρε μία ακόμα τεράστια νίκη (105-107 στην παράταση) στη Roig Arena για τα playoffs της EuroLeague, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει σε νεκρό χρόνο.

Σπουδαίο ματς έκανε και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος παρότι φορτώθηκε από τους διαιτητές με 2 φαουλ στο πρώτο λεπτό του ματς και τρία στο ημίχρονο, στην τελική ευθεία ήταν και πάλι εξαιρετικό, συμπληρώνοντας τον MVP του ματς και τον Τζέντι Οσμάν.

Μιλώντας στο Onsports ο Αμερικανός σταρ αναφέρθηκε στο μυστικό της δεύτερης νίκης, την εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, αλλά και στον μοναδικό τρόπο που μπορεί κάποιος να τον σταματήσει.

Αρχικά, ο Κέντρικ Ναν ανέφερε για τη νίκη στο Game 2: «Συγχαρητήρια στον Νάιτζελ, έπαιξε ένα μεγάλο παιχνίδι. Όχι μόνο αυτός, αλλά και όλοι όσοι μπήκαν στο παιχνίδι συνέβαλαν σε αυτή τη νίκη. Ο Ρόγκα μπήκε, μας έδωσε μεγάλα λεπτά. Ο Φαρίντ ήρθε, μας έδωσε μεγάλα πράγματα στα λίγα λεπτά που είχε. Όλοι, ο Τι Τζέι στο τέλος, όλοι είχαμε μεγάλα λεπτά. Ο Ντίνος μπήκε για λίγα λεπτά, αλλά ήταν τεράστιος. Όλοι συνέβαλαν καλά σε αυτή τη νίκη, και θα τους χρειαστούμε ξανά όλους, για το τρίτο παιχνίδι».

Όσο για το αν ο Παναθηναϊκός που παρουσιάστηκε στη Βαλένθια είναι ικανός να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, ο περσινός MVP δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία: «Ναι, ναι έτσι φαίνεται. Η άμυνά μας είναι εκεί που πρέπει. Και η επίθεση μας "φωνάζει". Γενικά βρισκόμαστε εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο TJ μας δίνει τεράστια λεπτά και, όπως είπα, όλοι παίζουν υπέροχο μπάσκετ. Θα τους χρειαστούμε όλους στο τρίτο παιχνίδι».

Ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε νωρίς με φάουλ (2 στο πρώτο λεπτό, 3 στο πρώτο ημίχρονο) από τη διαιτητική τριάδα, σε κάποιες ανεξήγητες αποφάσεις, που δεν του άρεσαν, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί: «Συμβαίνει, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να με σταματήσεις, να προσπαθήσεις να μου δημιουργήσεις πρόβλημα με τα φάουλ. Δεν μου άρεσαν τα σφυρίγματα. Αλλά τα ticky-tack φάουλ (σ.σ. αυτά που υπάρχει ελάχιστη επαφή) είναι πρόβλημα. Είναι ένα σωματικό παιχνίδι και χρεώθηκα με κάποια νωρίς. Και το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές, οπότε έπρεπε να είμαι πιο έξυπνος, να παίζω δυνατά χωρίς να κάνω φάουλ».

Τέλος, για το Game 3 στο T-Center ανέφερε: «Περιμένουμε να παλέψουν, αλλά πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Game 1 ήταν το ορεκτικό, το Game 2 ήταν το κύριο πιάτο και έχουμε ακόμα χώρο για επιδόρπιο, οπότε πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά».