· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε την επίδοση του 2009

Το «τριφύλλι» με τις δύο εκτός έδρας νίκες στη Βαλένθια, κάνει για πρώτη φορά σε best of 5 σειρά, νίκες σε Game 1 και 2, ενώ για δεύτερη φορά στην ιστορία του νικά δύο εκτός έδρας ματς – Τι κυνηγά την Τετάρτη για πρώτη φορά. 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο… γαλαξίας αστέρων του Παναθηναϊκού AKTOR, πήγε χωρίς Κώστα Σλούκα στη Βαλένθια. Εκεί αγωνίστηκε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα η οποία τερμάτισε 2η στην regular season. Έχοντας 4Χ4 στις αναμετρήσεις με τις ελληνικές ομάδες (τους «πράσινους» και τον Ολυμπιακό).

Συν τοις άλλοις το κλίμα έντασης που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι, δημιούργησε έξτρα δυσκολίες στο «τριφύλλι». Το οποίο όχι απλά στάθηκε όρθιο, όχι απλά έκανε break, αλλά πήρε και τα δύο παιχνίδια. Όντας η μόνη ομάδα τη φετινή σεζόν που έχει νικήσει στην post season εκτός έδρας. Στα play in οι «πράσινοι» νίκησαν στο «σπίτι» τους τη Μονακό, η Μπαρτσελόνα τον Ερυθρό Αστέρα στη Βαρκελώνη και τέλος η Μονακό την Μπαρτσελόνα στο Πριγκιπάτο. Όσο για τα play offs, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε έχουν κάνει εύκολα το 2-0 στις έδρες τους.

Στη μακρά ιστορία της πιο επιτυχημένης ευρωπαϊκής ομάδας του 21ου αιώνα, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε διαδικασία play offs best of 5. Σε σειρά δηλαδή που κρίνεται στις τρεις νίκες. Ποτέ ξανά ο Παναθηναϊκός δεν έχει νικήσει στα Game 1 και 2! Ειδικά τώρα που ήταν και εκτός έδρας.

Δύο σερί νίκες μακριά από την Ελλάδα, έχει πάρει άλλη μία φορά. Τη σεζόν που πολλοί θεωρούν πως είχε την καλύτερη ομάδα που πέρασε ποτέ απ’ τα ευρωπαϊκά γήπεδο… Μέχρι την επόμενη τουλάχιστον! Ο λόγος για τη σεζόν 2008-09, η οποία κατέληξε με την κατάκτηση του τροπαίου στο Βερολίνο.

Τότε ο Παναθηναϊκός είχε πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην Ιταλική Σιένα. Νίκησε δύσκολα το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, έχασε όμως το δεύτερο. Πήγε στη γειτονική χώρα και πέτυχε δύο νίκες για να προκριθεί με 3-1 νίκες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επανέλαβε εκείνο τον άθλο, νικώντας και τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Πλέον καλείται να «σκουπίσει» τους Ισπανούς, στο Game 3 του Telekom Center Athens την Τετάρτη (6/5). Κάτι που αν συμβεί θα γίνει για πρώτη φορά σε play offs 5 αγώνων (best of 5).

2008/09 Παναθηναϊκός-Σιένα 3-1

2010/11 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 1-3

2011/12 Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

2012/13 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-2

2013/14 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-2

2014/15 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-1

2015/16 Λαμποράλ Κούτσα-Παναθηναϊκός 3-0

2016/17 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 0-3

2017/18 Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

2018/19 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 3-0

2023/24 Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

2024/25 Παναθηναϊκός-Εφές 3-2

COMMENTS
LATEST NEWS
10:33 EUROLEAGUE

Κοντός: «Έχουμε μπροστά μας σύστημα που μας πολεμά με λύσσα - Μια γροθιά μέχρι το πραγματικό τέλος»

10:32 SUPER LEAGUE

Super League: «Τελικοί» παραμονής σε Σέρρες και Τρίπολη - Το πρόγραμμα

10:14 NBA

NBA playoffs: Όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (02/05)

09:36 NBA

NBA: Επική ανατροπή από το -24 οι Πίστονς, η πρόκριση θα κριθεί στο Game 7

09:15 NBA

NBA: Ο Μπάρετ με απίθανο τρίποντο έστειλε σε Game 7 τη σειρά των Ράπτορς με τους Καβαλίερς!

08:50 NBA

NBA Playoffs: Οι Λέικερς «διέλυσαν» τους Ρόκετς με ηγέτη τον ΛεΜπρον Τζέιμς – Ημιτελικά με Θάντερ!

08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε την επίδοση του 2009

07:43 SUPER LEAGUE

Asteras Aktor: Πανέτοιμος για το μεγάλο ματς με τον Ατρόμητο

05:04 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου

02:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Ρουί Μπόρζες

00:33 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Κέντρικ Ναν στο Onsports: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να με σταματήσεις...»

23:50 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Έκανε το 2-0 κι ετοιμάζεται για το Final 4 της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας