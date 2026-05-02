Asteras Aktor: Πανέτοιμος για το μεγάλο ματς με τον Ατρόμητο

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Asteras Aktor την προετοιμασία τους ενόψει της (2/5, 19:30) εντός έδρας αναμέτρησης με τον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.

Οι Αρκάδες χρειάζονται τη νίκη, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για παραμονή στην κατηγορία, καθώς βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού και το +1 από την ουραγό ΑΕΛ. Όπως και στα προηγούμενα ματς, ο προπονητής του Αστέρα, Γιώργος Αντωνόπουλος δεν ανακοίνωσε αποστολή και θα αποφασίσει την ημέρα του ματς ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του.

Κανείς παίκτης των Αρκάδων δεν είναι τιμωρημένος.