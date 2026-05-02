NBA Playoffs: Οι Λέικερς «διέλυσαν» τους Ρόκετς με ηγέτη τον ΛεΜπρον Τζέιμς – Ημιτελικά με Θάντερ!

Οι Λέικερς επικράτησαν 98-78 των Ρόκετς στο Game 6 της σειράς του πρώτου γύρου των playoffs και «σφράγισαν» την πρόκριση για τα ημιτελικά της Δύσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Λ.Α. κράτησε το Χιούστον στους μόλις 78 πόντους, τη χαμηλότερη φετινή επιθετική του επίδοση.

Οι Λέικερς, που τερμάτισαν στην 4η θέση της Δύσης, θα αντιμετωπίσουν πλέον την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στη δυτική περιφέρεια, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (05/05) στην Οκλαχόμα Σίτι.

Η ομάδα του Λος Άντζελες προκρίθηκε για πρώτη φορά στον δεύτερο γύρο από το 2023, όταν είχε αποκλειστεί στους τελικούς της Δύσης από τους Ντένβερ Νάγκετς, παρότι στη φετινή σειρά αγωνίστηκε χωρίς τον πρώτο της σκόρερ, Λούκα Ντόντσιτς.

Καθοριστικό σημείο του αγώνα αποτέλεσε το εντυπωσιακό σερί 27-3 των Λέικερς στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο τους έδωσε προβάδισμα 18 πόντων μέχρι την ανάπαυλα. Η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 22 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο, πριν οι Ρόκετς μειώσουν προσωρινά σε 71-55.

Στην τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» οριστικά το παιχνίδι με επιμέρους σκορ 10-3, έχοντας σημαντική συμβολή από τον Ρούι Χατσιμούρα, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους με πέντε εύστοχα τρίποντα.

Για το Χιούστον, ο Έιμεν Τόμπσον σημείωσε 18 πόντους, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 17. Οι Ρόκετς αποκλείστηκαν για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον πρώτο γύρο των playoffs, μετά και την περσινή αποτυχία τους κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σε σειρά επτά αγώνων.

Η ομάδα του Χιούστον πλήρωσε την αστοχία της, καθώς σούταρε με μόλις 35% εντός παιδιάς και είχε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά από τα 6,75 μ., ευστοχώντας σε μόλις 5 από τα 28 τρίποντα. Ο Ριντ Σέπαρντ είχε 1/10 πίσω από τη γραμμή του τρίποντου.

Από πλευράς Λέικερς, ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 15 πόντους, στη δεύτερη συμμετοχή του μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, ενώ ο ΝτιΆντρε Έιτον ολοκλήρωσε το παιχνίδι με επτά πόντους και 16 ριμπάουντ.

