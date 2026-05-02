NBA: Επική ανατροπή από το -24 οι Πίστονς, η πρόκριση θα κριθεί στο Game 7

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επέστρεψαν από διαφορά 24 πόντων απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, επικράτησαν 93-79 και έστειλαν τη σειρά των playoffs του NBA σε έβδομο παιχνίδι.

NBA: Επική ανατροπή από το -24 οι Πίστονς, η πρόκριση θα κριθεί στο Game 7
Οι Πίστονς πραγματοποίησαν μία απίθανη ανατροπή απέναντι στους Μάτζικ κι ισοφάρισαν σε 3-3 τη σειρά του πρώτου γύρου της Ανατολής.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το Ντιτρόιτ ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους και οδήγησε την ομάδα του σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της φετινής postseason.

Οι Πίστονς βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 24 πόντους διαφορά, καθώς οι Μάτζικ προηγήθηκαν με 62-38 στις αρχές της τρίτης περιόδου, δείχνοντας έτοιμοι να «κλειδώσουν» την πρόκριση. Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, το Ορλάντο κατέρρευσε αγωνιστικά. Οι Μάτζικ αστόχησαν σε 23 συνεχόμενα σουτ εντός παιδιάς, την ώρα που το Ντιτρόιτ «έτρεξε» επιμέρους σκορ 35-5 κι άλλαξε ολοκληρωτικά τη ροή της αναμέτρησης.

Οι Μάτζικ έγιναν η πρώτη ομάδα από τη σεζόν 1996-97 που χάνει εντός έδρας παιχνίδι playoffs, παρότι είχε προηγηθεί με τουλάχιστον 24 πόντους και είχε την ευκαιρία να «κλείσει» τη σειρά.
Ο Τομπάιας Χάρις πρόσθεσε 22 πόντους για τους Πίστονς, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν πλέον το Game 7 την Κυριακή (03/05). Για το Ορλάντο, ο Πάολο Μπανκέρο και ο Ντέσμοντ Μπέιν σημείωσαν από 17 πόντους, ενώ η ομάδα αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον τραυματία Φραντς Βάγκνερ.

Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε τους φιλάθλους του Ορλάντο απογοητευμένους, με αποδοκιμασίες να ακούγονται στο Kia Center. Πλέον, η πρόκριση θα κριθεί σε Game 7, με τους Πίστονς να έχουν το ψυχολογικό πλεονέκτημα μετά τη σπουδαία ανατροπή τους.

