Super League: «Τελικοί» παραμονής σε Σέρρες και Τρίπολη - Το πρόγραμμα

Με τρία κομβικά παιχνίδια συνεχίζεται η «μάχη» της παραμονής στα πλέι άουτ της Stoiximan Super League.

Super League: «Τελικοί» παραμονής σε Σέρρες και Τρίπολη - Το πρόγραμμα
Το ενδιαφέρον στρέφεται στις Σέρρες, όπου Πανσερραϊκός και ΑΕΛ (17:30, Novasports 2) τίθενται ξανά αντιμέτωποι, μόλις μία εβδομάδα μετά την προηγούμενη συνάντησή τους. Οι γηπεδούχοι στοχεύουν σε δεύτερη διαδοχική νίκη απέναντι στους Θεσσαλούς, οι οποίοι από την πλευρά τους αναζητούν επειγόντως το πρώτο τους τρίποντο έπειτα από δέκα αγωνιστικές (0-5-5), στο δεύτερο παιχνίδι με τον Φέστα στον πάγκο.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας Aktor υποδέχεται τον ανεβασμένο Ατρόμητο (19:30, Novasports Prime), που προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες. Για τους Αρκάδες, το αποτέλεσμα αποτελεί μονόδρομο, καθώς επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν πιθανό στραβοπάτημα του Πανσερραϊκού και να απομακρυνθούν από τη ζώνη κινδύνου.

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την Κηφισιά (17:00, Cosmote Sport 1) σε μια αναμέτρηση με χαρακτήρα «εξάποντου». Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη και θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια ενόψει της συνέχειας.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

  • 17:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά (Cosmote Sport 1HD)
  • 17:30 Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (Novasports 2HD)
  • 19:30 Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

  1. Ατρόμητος 40
  2. Παναιτωλικός 31
  3. Κηφισιά 31
  4. Πανσερραϊκός 27
  5. Αστέρας AKTOR 25
  6. ΑΕΛ Novibet 24
