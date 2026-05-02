Elite League: «Μας έκλεψαν! Οι διαιτητές έδωσαν το ματς» - Το ξέσπασμα του Ρις μετά το Final Four

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο ημιτελικός του Final Four της Elite League ανάμεσα στον Βίκο Ιωαννίνων και τον Πρωτέα Βούλας, με τον Κάμρον Ρις να ξεσπά δημόσια για τη διαιτησία των Μαρινάκης, Μπακάλη και Ξυλά.

Ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε 94-87 και πήραν την πρόκριση για τον τελικό, όμως μετά το τέλος του αγώνα ο Αμερικανός άσος του Πρωτέα Βούλας προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες μέσα από τα social media.

Ο Ρις, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες της φετινής Elite League, άφησε σαφείς αιχμές για τη διαιτησία και έκανε λόγο για αλλοίωση του αποτελέσματος.

«Ο Βίκος δεν νίκησε αυτό το ματς. Οι διαιτητές τού το έδωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του, εκφράζοντας την οργή και την απογοήτευσή του για όσα συνέβησαν στον ημιτελικό.

Παράλληλα, ο παίκτης του Πρωτέα Βούλας υποστήριξε πως οι αποφάσεις των διαιτητών επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της αναμέτρησης, ενώ έκανε λόγο για προκλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι τοποθετήσεις του έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, προσθέτοντας νέα ένταση γύρω από τη διαιτησία και τις συνθήκες που επικρατούν στις μικρότερες κατηγορίες.

Το μήνυμα του Κάμρον Ρις στα social media

«Δεν είμαι ο άνθρωπος που συνήθως κάνει κάτι τέτοιο, αλλά το σημερινό δεν ήταν παιχνίδι.

Οι διαιτητές μιλούσαν άσχημα και με προκαλούσαν σε όλο το ματς. Ήθελαν να με βγάλουν έξω από τον χαρακτήρα μου.

Δουλεύω πολύ σκληρά κάθε μέρα. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να μου πει πως δεν δίνω το 100% και δεν αφήνω τα πάντα εκεί έξω, κάθε φορά που πατάω στο παρκέ, ώστε η προσπάθειά μου να παραγωνίζεται από κάποιους διαιτητές που προφανώς έχουν κάτι εναντίον της ομάδας μου και εμένα προσωπικά.

Ξεκάθαρο για να το δουν όλοι, είτε είδαν το παιχνίδι είτε όχι. Είμαι συντετριμμένος από το γεγονός πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και υποτίθεται πως πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Οι διαιτητές είχαν τον έλεγχο όλου του αγώνα. Μπορείτε να πείτε ό,τι σας αρέσει, όμως ένα πράγμα που είναι ξεκάθαρο, όπως ότι ο ουρανός είναι μπλε, είναι ότι ο Βίκος δεν νίκησε αυτό το ματς. Οι διαιτητές του το έδωσαν. Όλη τη σεζόν ανέχομαι ότι μας αγνοούν, όμως είμαι πραγματικά δυσαρεστημένος από το πόσο επαγγελματίες δεν είναι.

Ήμουν σίγουρος πως ο Πρωτέας θα είχε κακή διαιτησία και προετοίμασα τον εαυτό μου για να είμαι παίκτης μπάσκετ και να αφήσουν τα υπόλοιπα να δουλέψουν μόνα τους. Όμως, αυτό ήταν ένα εντελώς διαφορετικό... τέρας.

Μας έκλεψαν και μας εκμεταλλεύτηκαν όλο το βράδυ. Εμείς παλεύαμε και παραλίγο να ήμασταν εκεί για να νικήσουμε το παιχνίδι.

Έκλαψα πολύ ως ένας 27χρονος άντρας για ένα παιχνίδι μπάσκετ. Αυτό σημαίνει τα πάντα για εμένα. Έχω βάλει την καρδιά και τη ψυχή μου. Νιώθω... άψυχος ύστερα από όσα έγιναν απόψε.

Δεν μπορώ να ξεκουραστώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να βρω εσωτερική ηρεμία με όλα αυτά. Μην μου πείτε να κατεβάσω αυτό το story ή να το διαγράψω, γιατί δεν θα το κάνω.

Για τους ανθρώπους μου στον Πρωτέα. Σας αγαπάω. Θα πήγαινα στον πόλεμο μαζί σας 100 φορές, οποιαδήποτε μέρα».