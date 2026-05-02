O Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τρίπολη, σε μια αναμέτρηση με μονόπλευρο ενδιαφέρον.

Θα βγάλει αντίδραση ο Αστέρας AKTOR
Οι γηπεδούχοι «καίγονται» για το «τρίποντο», καθώς δίνουν μάχη για την παραμονή κόντρα στη βαθμολογικά αδιάφορη ομάδα του Περιστερίου, η οποία έχει εξασφαλίσει την παραμονή.

Ο Αστέρας αναμένεται να μπει δυνατά από την αρχή και θα δώσει τα πάντα για τη νίκη. Θα ποντάρουμε στη νίκη του.

Στην Ολλανδία, η Ουτρέχτη υποδέχεται την Μπρέντα κι αναμένεται να μπει με το… μαχαίρι στα δόντια, μετά τη «βαριά» ήττα από την Εξέλσιορ. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν δείχνουν ικανοί να αλλάξουν την μοίρα τους, με το κλίμα στην ομάδα να είναι πολύ κακό.

Στην Αργεντινή, η Μπόκα Τζούνιορς έχει εκτός έδρας αποστολή κόντρα στη Σεντράλ Κόρντομπα, η οποία έχασε και τις τελευταίες ελπίδες πρόκρισης στα playoffs. Οι φιλοξενούμενοι κυνηγούν την πρωταθλήτρια Εστουντιάντες κι έχει σαφώς μεγαλύτερο κίνητρο.

Οι προτάσεις της ημέρας (02/05)

  • Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος 1 (1.72)
  • Ουτρέχτη – Μπρέντα 1 (1.83)
  • Σέντραλ Κόρντομπα – Μπόκα Τζούνιορς 2 (1.85)

