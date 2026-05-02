Ποιοι θα υποβιβαστούν από τη Super League; - Το AI απαντά!

Η μάχη των play-outs μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές να κρίνουν το ποιος θα παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια από τη νέα σεζόν. Το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, με ΑΕΛ, Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR να είναι κυρίως οι ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία.

Από την πλευρά μας, ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη τη γνώμη της για το ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν στη Super League 2 και εκείνη μας έδωσε μια εκτενέστερη απάντηση, «πατώντας» πάνω σε ποσοστά.

Η απάντηση του Ai

Με 40 βαθμούς, ο Ατρόμητος σύμφωνα με το Ai δεν κινδυνεύει και ήδη σχεδιάζει τα πλάνα του για την επόμενη χρονιά. Χαρακτηριστικά, παίζει χωρίς άγχος και θα έχει τον ρόλο του ρυθμιστή για τις επόμενες αγωνιστικές, κρίνοντας σε μεγάλο βαθμό αποτελέσματα.

Για Κηφισιά και Παναιτωλικό, οι οποίοι «μοιράζονται» τη δεύτερη θέση των play-outs με 31 βαθμούς, η τεχνητή νοημοσύνη δίνει ένα ποσοστό της τάξεως του 10% να υποβιβαστούν, τονίζοντας πως ψάχνουν 4-6 βαθμούς στα εναπομείναντα παιχνίδια και μόνο με ολικό μπλακ-άουτ θα κινδυνεύσουν.

Για τον φορμαρισμένο Πανσερραϊκό που έχει κάνει ντεμαράζ θετικών αποτελεσμάτων και βρίσκεται στη ζώνη της σωτηρίας με 27 βαθμούς, ο υπερυπολογιστής θέτει ποσοστό κοντά στο 45% για να υποβιβαστεί η ομάδα των Σερρών. Ωστόσο, αναφέρει πως κρατάει την τύχη στα χέρια του καθώς εάν κερδίσει σήμερα εντός έδρας την ΑΕΛ (2/5, 17:30), παίρνει τεράστια ανάσα εν όψει συνέχειας. Σε περίπτωση ήττας από τους «βυσσινί», μπαίνει για τα καλά στη ζώνη του υποβιβασμού και το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη την 8η αγωνιστική θα είναι «θάνατός σου η ζωή μου».

Στον Αστέρα AKTOR που βρίσκεται εντός επικίνδυνης ζώνης με συγκομιδή 25 βαθμών, το ποσοστό υποβιβασμού αγγίζει το 60%, με τους Αρκάδες να πρέπει να κάνουν υπερβάσεις και κυρίως να εκμεταλλευτούν την έδρα τους. Η απόσταση των δύο βαθμών από τη σωτηρία είναι μικρή, αλλά η ψυχολογία είναι εναντίον του. Τα παιχνίδια με ΑΕΛ την 7η αγωνιστική και Πανσερραϊκό την 8η, θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατηγορία που θα αγωνίζονται του χρόνου οι «Αρκάδες».

Το δυσκολότερο έργο έχει η ΑΕΛ, με τους Θεσσαλούς να μην έχουν τα ποσοστά με το μέρος τους. Συγκεκριμένα κατά 75% η ΑΕΛ θα υποβιβαστεί, μόλις έναν χρόνο μετά την επάνοδό της στη μεγάλη κατηγορία. Με 24 βαθμούς, βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας και πλέον κάθε παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελικού». Αρχής γενομένης από τις Σέρρες, η ομάδα του Τζανλούκα Φέστα παίζει την ύπαρξή της, με τις ελπίδες στην περίπτωση ήττας να εκμηδενίζονται. Ακολουθούν εκτός έδρας αναμετρήσεις με Παναιτωλικό και Κηφισιά.

Συνοψίζοντας, το Ai κρίνει πως η ΑΕΛ Novibet και ο Asteras AKTOR ξεκινούν ως τα μεγάλα φαβορί για τον υποβιβασμό. Ο Πανσερραϊκός κρατάει την τύχη στα χέρια του εφόσον εκμεταλλευτεί την έδρα του στα ματς με τους δύο τελευταίους. Το σενάριο να πέσει η Κηφισιά ή ο Παναιτωλικός φαντάζει μακρινό, εκτός αν η ΑΕΛ κάνει το 5 στα 5.

Η βαθμολογία των play-outs:

Ατρόμητος 40 Παναιτωλικός 31 Κηφισιά 31 Πανσερραϊκός 27 Αστέρας AKTOR 25 ΑΕΛ Novibet 24

Tο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Play Out 9-14 του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 2 Μαΐου 2026