Παναθηναϊκός: «Η ομάδα που πιέζει περισσότερο για Βλαχοδήμο» - Όσα αναφέρουν στην Ισπανία

Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο επιβεβαιώνεται κι από την Ισπανία, με νέο δημοσίευμα να αναφέρει πως οι «πράσινοι» είναι η ομάδα που κινείται πιο ενεργά για την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική «Estadio Deportivo», ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν αναμένεται να συνεχίσει στη Σεβίλλη την επόμενη σεζόν, ακόμη κι αν η ομάδα εξασφαλίσει την παραμονή της.

Ο 32χρονος γκολκίπερ αγωνίζεται στους Ανδαλουσιάνους ως δανεικός από τη Νιούκαστλ, όμως η αγγλική ομάδα έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει ξανά με τη μορφή δανεισμού.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η Νιούκαστλ επιθυμεί να ανακτήσει μεγάλο μέρος από τα 23,6 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε για την απόκτησή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ το καλοκαίρι του 2024 και για αυτό τον λόγο εξετάζει μόνο προτάσεις αγοράς.

Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας φέρονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αλλαγές στη θέση του τερματοφύλακα και βλέπουν την πιθανή πώληση του Βλαχοδήμου ως μία σημαντική οικονομική ευκαιρία ενόψει της νέας σεζόν.

Το ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογος που έχει δείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον για τον έμπειρο τερματοφύλακα και εμφανίζεται διατεθειμένος να καταθέσει σημαντική πρόταση για την απόκτησή του.

Παράλληλα, στο «παιχνίδι» για τον Βλαχοδήμο βρίσκονται ακόμη δύο ομάδες από τη Bundesliga, αλλά και τρεις αγγλικοί σύλλογοι από την Premier League και την Championship, κάτι που αναμένεται να ανεβάσει σημαντικά την αξία του στο μεταγραφικό παζάρι.