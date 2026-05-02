Το ξεκάθαρο μήνυμα της Θύρας 13 μετά την τιμωρία Γιαννακόπουλου: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε»

Η Θύρα 13 πήρε θέση για την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τη Euroleague, στέλνοντας δημόσιο μήνυμα στήριξης προς τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των «πράσινων» εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους μέσω ανάρτησης, υπογραμμίζοντας ότι: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13».

Παράλληλα, σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο την απόφαση της διοργανώτριας αρχής, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την τιμωρία που επιβλήθηκε. «Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους», ανέφερε το μήνυμα της Θύρας 13, το οποίο συνοδευόταν από σχετικές φωτογραφίες.

Το μήνυμα της Θύρας 13

«Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους.

Ομάδα - κόσμος - διοίκηση μια γροθιά.

Μαζί στις ήττες.

Μαζί και στις τιμωρίες.

Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13».

Επίσης, ο «πράσινος» Σύνδεσμος στον Βύρωνα έγραψε: «Στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη φορά. Μια ακόμη προκλητική απόφαση κατά του προέδρου άρα και του Παναθηναϊκού μας χωρίς κανένα λόγο από την ανήθικη Ευρωλίγκα που για χρόνια εμμένει στην εχθρική στάση κατά της μεγαλύτερης ομάδας της Ευρώπης στο άθλημα.

Ο οργανισμός της τιμημένης ομάδας μπάσκετ βασίστηκε στην ισχύ εν τη ενώσει τόσα χρόνια και γιγαντώθηκε από αυτό και όποιος το εχθρεύεται θα στεκόμαστε απέναντί του γιατί θέλουμε τον Παναθηναϊκό μας υγιή και δυνατό και αυτό μας ενδιαφέρει.

Δημήτρη Γιαννακόπουλε κάνε τους να καταλάβουν ότι η Ευρωλίγκα δεν είναι κτήμα τους να φέρονται ρεβανσιστικά σε όποια ομάδα έχει αμφισβητήσει όλο αυτό το αίσχος τόσων ετών και σε περιμένουμε να παρευρεθείς στις εξέδρες του ΟΑΚΑ και ενωμένοι να πανηγυρίσουμε την πρόκριση της ομάδας στο F4 της καταπράσινης Αθήνας μας».