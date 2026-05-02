Παναθηναϊκός για Έλμιν Ράστοντερ: Το μεταγραφικό σενάριο για τον αρχισκόρερ της πρωτοπόρου Ελβετίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Έλμιν Ράστοντερ, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την Τουν στο ελβετικό πρωτάθλημα.

Νέο μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Ράστοντερ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Τουν, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του ελβετικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας «Transferfeed», οι «πράσινοι» έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με τον ελβετικό σύλλογο για την περίπτωση του 24χρονου επιθετικού, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά.

Ο διεθνής φορ από τα Σκόπια, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελβετία, μετρά φέτος 13 γκολ και 6 ασίστ σε 34 συμμετοχές με τη φανέλα της Τουν στο πρωτάθλημα.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, ποσό που φέρεται να καλύπτει τις απαιτήσεις της ελβετικής ομάδας.

Ο Ράστοντερ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, γεγονός που ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός, με ύψος 1,91 μ., προέρχεται από τις ακαδημίες της Γκρασχόπερς, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στη Βαντούζ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει παίξει εκτός Ελβετίας σε συλλογικό επίπεδο.

