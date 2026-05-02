ΟΦΗ: Με απουσίες κόντρα στον Άρη

Την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Άρη ολοκλήρωσε ο Κυπελλούχος ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη να μην έχει στη διάθεσή του βασικούς ποδοσφαιριστές.

Το πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου δίνει ο ΟΦΗ κόντρα στον Άρη στο Παγκρήτιο (3/5, 17:00) για την 3η αγωνιστική των play-offs 5-8.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει για το συγκεκριμένο παιχνίδι στις υπηρεσίες του Θανάση Ανδρούτσου, λόγω ίωσης, καθώς και στους Χριστογεώργο(θεραπεία), Gonzalez (θεραπεία) και Χριστόπουλο (ατομικό πρόγραμμα).

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (2/5) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και στατικές φάσεις, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού (3/5, 17:00) αγώνα με τον Άρη, για την 3η αγωνιστική των playoffs 5-8 του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Ο Χρ. Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους: Lilo, Κατσίκα, Καλαφάτη, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Πούγγουρα, Krizmanic, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Bainovic, Κανελλόπουλο, Neira, Romano, Φούντα, Shengelia, Nuss, Salcedo, Θεοδοσουλάκη και Iseka.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες, Χριστογεώργος (θεραπεία), Gonzalez (θεραπεία) και Χριστόπουλος (ατομικό πρόγραμμα) και οι Ανδρούτσος (ίωση), Vukotic, Κοντεκάς και Χνάρης».

