ΟΦΗ: Με απουσίες κόντρα στον Άρη

Το πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου δίνει ο ΟΦΗ κόντρα στον Άρη στο Παγκρήτιο (3/5, 17:00) για την 3η αγωνιστική των play-offs 5-8.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει για το συγκεκριμένο παιχνίδι στις υπηρεσίες του Θανάση Ανδρούτσου, λόγω ίωσης, καθώς και στους Χριστογεώργο(θεραπεία), Gonzalez (θεραπεία) και Χριστόπουλο (ατομικό πρόγραμμα).

«Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (2/5) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και στατικές φάσεις, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού (3/5, 17:00) αγώνα με τον Άρη, για την 3η αγωνιστική των playoffs 5-8 του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Ο Χρ. Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους: Lilo, Κατσίκα, Καλαφάτη, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Πούγγουρα, Krizmanic, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Bainovic, Κανελλόπουλο, Neira, Romano, Φούντα, Shengelia, Nuss, Salcedo, Θεοδοσουλάκη και Iseka.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες, Χριστογεώργος (θεραπεία), Gonzalez (θεραπεία) και Χριστόπουλος (ατομικό πρόγραμμα) και οι Ανδρούτσος (ίωση), Vukotic, Κοντεκάς και Χνάρης».